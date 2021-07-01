Государство дополнительно выделит деньги на социально значимые объекты на Дальнем Востоке

Глава минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что дополнительные средства на проекты по улучшению объектов социальной инфраструктуры выделят в рамках «Единой субсидии». В приоритете будут те, что находятся в аварийном состоянии, рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Только на проектно-сметную документацию запланировали потратить до 200 миллионов рублей. Проект может быть направлен как на реконструкцию старых, так и на создание новых объектов социальной инфраструктуры. Приоритет буду отдавать зданиям в аварийном состоянии.

Цифры

Сегодня на Дальнем Востоке по программе «Единая субсидия» строят и восстанавливают 640 социальных объектов, из них – 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объекта культуры и 48 спортивных. Капитальный ремонт ведут в 890 социально значимых объектах.