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сегодня, 14:30 0

Государство дополнительно выделит деньги на социально значимые объекты на Дальнем Востоке

Проекты поддержат в рамках «Единой субсидии»

Государство дополнительно выделит деньги на социально значимые объекты на Дальнем Востоке
Фото: pixabay.com

Глава минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что дополнительные средства на проекты по улучшению объектов социальной инфраструктуры выделят в рамках «Единой субсидии». В приоритете будут те, что находятся в аварийном состоянии, рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Только на проектно-сметную документацию запланировали потратить до 200 миллионов рублей. Проект может быть направлен как на реконструкцию старых, так и на создание новых объектов социальной инфраструктуры. Приоритет буду отдавать зданиям в аварийном состоянии.

Цифры

Сегодня на Дальнем Востоке по программе «Единая субсидия» строят и восстанавливают 640 социальных объектов, из них – 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объекта культуры и 48 спортивных. Капитальный ремонт ведут в 890 социально значимых объектах.

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#Дальний Восток

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