Пытаясь заработать, жительница Амурской области лишилась трёх миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело
Жительница Белогорска потеряла более трёх миллионов рублей, надеясь заняться дополнительным заработком. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В апреле текущего года женщине, 1979 года рождения, позвонила некая гражданка, которая рассказала о заработке в интернете. Заинтересовавшись заманчивым предложением, потерпевшая стала общаться с представителями якобы брокерской компании. Они уговорили амурчанку установить на компьютер и телефон некоторые приложения, открыть брокерский счёт и положить на него деньги.
В течение месяца женщина следовала всем указания злоумышленников. Большая часть денег, которые вложила амурчанка, была оформлена в кредит. Когда заявительница изъявила желание вывести со счёта заработанные средства, мошенники перестали выходить на связь.
В данный момент полиция устанавливает лиц, причастных к данному преступлению.
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