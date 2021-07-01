Пытаясь заработать, жительница Амурской области лишилась трёх миллионов рублей

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Жительница Белогорска потеряла более трёх миллионов рублей, надеясь заняться дополнительным заработком. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В апреле текущего года женщине, 1979 года рождения, позвонила некая гражданка, которая рассказала о заработке в интернете. Заинтересовавшись заманчивым предложением, потерпевшая стала общаться с представителями якобы брокерской компании. Они уговорили амурчанку установить на компьютер и телефон некоторые приложения, открыть брокерский счёт и положить на него деньги.

В течение месяца женщина следовала всем указания злоумышленников. Большая часть денег, которые вложила амурчанка, была оформлена в кредит. Когда заявительница изъявила желание вывести со счёта заработанные средства, мошенники перестали выходить на связь.

В данный момент полиция устанавливает лиц, причастных к данному преступлению.