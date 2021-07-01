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сегодня, 13:40 3

Более миллиона золотодобывающая компания заплатит за загрязнение реки в Селемджинском районе

От деятельности предпринимателей пострадала река Большая Эльга

Более миллиона золотодобывающая компания заплатит за загрязнение реки в Селемджинском районе
Фото: mpr_amur

От деятельности предпринимателей пострадала река Большая Эльга в Селемджинском районе. Золотодобывающей компании придется заплатить штраф, превышающий один миллион рублей.

В пресс-службе министерства природных ресурсов Амурской области рассказали, что факт загрязнения реки в среднем и нижнем течении был выявлен в сентябре 2020 года. Пробы воды показали, что содержание взвешенных веществ выше установленной нормы. Вред, который нанесли природе золотодобытчики, специалисты оценили в 1 миллион 35 тысяч 107 рублей.

Возмещать ущерб, нанесенный природе, компания отказалась, и дело передали в суд.

29 июня Селемджинский районный суд принял решение удовлетворить исковые требования министерства природных ресурсов Амурской области и обязал компанию оплатить штраф в полном объеме.

Напомним, что накануне стало известно, что штраф в 968 тысяч 506 рублей обязали выплатить другую золотодобывающую компанию. В результате её деятельности была загрязнена река Лукачёк в Селемджинском районе.

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#природа #экология

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    7 часов назад

    что такое 1млн для этой компании??? и сколько они дали сверху?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    7 часов назад

    куда пойдут эти деньги?

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Кроненберг 4 часа назад

    куда пойдут эти деньги?

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    Да куда угодно, только не на очистку реки... И что такое миллион для этой самой очистки?

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