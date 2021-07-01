Вакцинация от коронавируса в Амурской области станет обязательной, но не для всех
Список подлежащих прививке получился весьма обширный
Главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова подписала постановление об обязательной вакцинации людей, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Прививка будет обязательной для работников сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, таксистов и так далее.
По информации областного правительства, в регионе показатель заболеваемости коронавирусом за последние четыре недели вырос в четыре раза. Люди стали чаще попадать в больницы, заболевают новые группы населения. Эпидемиологическая ситуация усугубляется паводковой обстановкой.
Кроме того, вакцинация становится обязательной для студентов старше 18 лет, людей в возрасте 60 лет и старше, пациентов с хроническими заболеваниями, работников медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, «вахтовиков», волонтёров, а также государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов и призывников.
Напомним, ранее обязательную вакцинацию ввели в Забайкалье. В Благовещенске привиться можно на городской набережной.
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