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сегодня, 13:25 27

Вакцинация от коронавируса в Амурской области станет обязательной, но не для всех

Список подлежащих прививке получился весьма обширный

Вакцинация от коронавируса в Амурской области станет обязательной, но не для всех
Фото: pixabay.com

Главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова подписала постановление об обязательной вакцинации людей, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Прививка будет обязательной для работников сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, таксистов и так далее.

По информации областного правительства, в регионе показатель заболеваемости коронавирусом за последние четыре недели вырос в четыре раза. Люди стали чаще попадать в больницы, заболевают новые группы населения. Эпидемиологическая ситуация усугубляется паводковой обстановкой.

Кроме того, вакцинация становится обязательной для студентов старше 18 лет, людей в возрасте 60 лет и старше, пациентов с хроническими заболеваниями, работников медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, «вахтовиков», волонтёров, а также государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов и призывников.

Напомним, ранее обязательную вакцинацию ввели в Забайкалье. В Благовещенске привиться можно на городской набережной.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    7 часов назад

    Хм... Если призывник откажется прививаться, его в армию не возьмут? ;)

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    7 часов назад

    Главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова покажет свой прививочный сертификат с отметкой чем и когда она прививалась от ковида?

  • inoy

    inoy
    7 часов назад

    твари

  • ТехАвтоМир

    ТехАвтоМир
    7 часов назад

    как всегда один закон другому противоречит. Еще вчера были противопоказания, а сегодня их уже нет. Еще вчера говорили про прививки что у пенсионеров может побочка быть, сейчас всех на карандаш. Зато Имамеев с пустым шприцом в колпачке позирует как он прививку делает.

  • Швейк

    Швейк
    7 часов назад

    Ждали, когда: Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса [spam]

  • inoy

    inoy
    7 часов назад

    а где выбор вакцин??? почему только спутник??? или главная цель не привить а вколоть спутник???

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    7 часов назад

    Швейк, так Путин же высказался против ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вакцинации, а тут речь про ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ!

    Как говорится, почувствуйте разницу! )))

    Теперь я точно не стану прививаться ни Спутником, ни Эпиваком.

  • OT

    OT
    7 часов назад

    Чем старше возраст человека, тем больше в нем противопоказаний. Имунная система у старого оптимизирована к возможностям организма.А любая вакцина насильно принуждает организм к выработке иммунитета под вакцину. Это пытка с последствиями нарушения оптимальной работы организма старого человека. Чем отразятся такие последствия никто из врачей не скажет ради принудительной вакцинации или просто из-за неграмотного врачебного знания.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    7 часов назад

    Пенсионный фонд в восторге

  • Oksana2015

    Oksana2015
    7 часов назад

    В свое время ждали,когда Путин выскажется насчет увеличения пенсионного возраста. Теперь насчет вакцинации. Как только он сказал ФАС и все приняли. Дурдом. Нас вообще ни во что не ставят.

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    7 часов назад

    Может уже пора убрать маразматичных бабушек с подобных должностей

  • DrDok

    DrDok
    6 часов назад

    ОТ +++ скорее всего будет хуже, уже были случаи, может совпадение а может и нет

  • retrogr

    retrogr
    6 часов назад

    ня как фрилансер никуда не попал. буду значит источником заразы тестирующим вакцинированных на иммунитет))

  • Noir

    Noir
    6 часов назад

    retrogr

    Так не сложно закон поменять, добровольно укол поставить и отпустить на свободу.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    6 часов назад

    Де-юре имеет ли право один (!) Главный санитарный врач региона издать такое Постановление, касающееся столь разных категорий граждан, особенно возрастных - 60-70-80-90-летних, не контактирующих с массой людей?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    6 часов назад

    Удивила

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    5 часов назад

    Перекличка антипрививочников :)

  • Мира

    Мира
    5 часов назад

    Вероника Н. ++++++++++ Лично я боюсь за своих родителей!

  • елиза

    елиза
    4 часа назад

    Уважаемые журналисты, вы постановление читали? И слово обязательная вакцинация где увидели?? Между строк умеете читать???

  • СONSCIENCE

    СONSCIENCE
    4 часа назад

    Мира. Так вот если боитсь, как раз и нужно подумать стоит ли пожилых людей подвергать такой нагрузке на иммунитет, ведь они часто так соблюдают самоизоляцию.

  • елиза

    елиза
    4 часа назад

    Постановление № 6 от 01.07.2021 г. " Об иммунизации населения против Ковид ,,," Обеспечить,сформировать, проконтролировать,,, и пр.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Уничтожение населения прививками стоит первым пунктом в уставе "мирового правительства". Не могут дождаться, когда пожилые сами умрут... А что, пенсию не платить, субсидии не оформлять - какая от них польза? У молодых обнаружится куча заболеваний, в том числе бесплодие. Пусть вся дума, правительство во главе с обнулённым привьются на глазах всего народа, а наблюдатели пусть смотрят, чем они прививаются... Даже, когда в России свирепствовали эпидемии оспы, холеры, чумы, никто никого насильно не прививал. В 1970 году в Одесской области был объявлен карантин по холере, но никого не прививали, тем более насильно.

  • White Wolf

    White Wolf
    3 часа назад

    Пусть вначале закроют все ТУрции и прочее,и вакцинируют хоть каждый месяц тех кто туда тащится

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    Noir 3 часа назад

    retrogr

    Так не сложно закон поменять, добровольно укол поставить и отпустить на свободу./// смешно. сам представляешь хоть по каким базам искать и кому и сколько времени этим заниматься придется? и это только первое

  • Helga

    Helga
    2 часа назад

    имхо - это просто тихий геноцид

    http://immunotvet.ru/?page_id=25155

  • Арсений К.

    Арсений К.
    55 минут назад

    Топот ног, бегут к ротонде.

  • vertex

    vertex
    19 минут назад

    Путин подписал закон о «церковном имуществе»

    Даже если государство по закону не может отдать церкви в собственность объект религиозного назначения, у той все равно останется право на его безвозмездное использование и компенсацию

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/society/01/07/2021/60dd95979a79474c59d55b64?from=from_main_10

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