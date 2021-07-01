Вакцинация от коронавируса в Амурской области станет обязательной, но не для всех

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Главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова подписала постановление об обязательной вакцинации людей, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Прививка будет обязательной для работников сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, таксистов и так далее.

По информации областного правительства, в регионе показатель заболеваемости коронавирусом за последние четыре недели вырос в четыре раза. Люди стали чаще попадать в больницы, заболевают новые группы населения. Эпидемиологическая ситуация усугубляется паводковой обстановкой.

Кроме того, вакцинация становится обязательной для студентов старше 18 лет, людей в возрасте 60 лет и старше, пациентов с хроническими заболеваниями, работников медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, «вахтовиков», волонтёров, а также государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов и призывников.

Напомним, ранее обязательную вакцинацию ввели в Забайкалье. В Благовещенске привиться можно на городской набережной.