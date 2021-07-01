В Благовещенске на маршрут вернётся автобус 41с
Воспользоваться транспортом можно будет с 1 июля
С 1 июля на маршрут вернётся автобус 41с. Он будет ходить по утверждённому расписанию, рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.
«В связи со снятием ограничений на движение по улице Ленина в районе Верхнеблаговещенского с 1 июля возобновляется движение по маршруту 41с», – сообщила городская администрация.
Движение приостанавливали с 26 июня из-за подтопленной дороги.
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