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сегодня, 13:20 0

В Благовещенске на маршрут вернётся автобус 41с

Воспользоваться транспортом можно будет с 1 июля

В Благовещенске на маршрут вернётся автобус 41с
Фото: admblag.ru

С 1 июля на маршрут вернётся автобус 41с. Он будет ходить по утверждённому расписанию, рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

«В связи со снятием ограничений на движение по улице Ленина в районе Верхнеблаговещенского с 1 июля возобновляется движение по маршруту 41с», – сообщила городская администрация.

Движение приостанавливали с 26 июня из-за подтопленной дороги.

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#городская власть #транспорт

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