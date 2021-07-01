Сотрудники ГИБДД смогут выявлять пьяных водителей моментально

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– Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс, – рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

По выдыхаемому воздуху данное оборудование сможет моментально определить наличие паров алкоголя. Глава ГИБДД добавил, что такие приборы применяются уже во многих странах.

За первую половину текущего года в России более 220 тысяч водителей привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, при этом почти 27 тысяч из них совершили данное правонарушение повторно.