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1июля
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сегодня, 13:05 1

В селе Игнатьево кролики спаслись от наводнения на плавучем острове

Животных регулярно подкармливают

В селе Игнатьево кролики спаслись от наводнения на плавучем острове
Фото: www.instagram.com/blagraion/

Последствия наводнения в Амурской области коснулись не только людей, но и животных. Так, в селе Игнатьево в зоне затопления оказалась территория конюшни.

Как не вспомнить слова Николая Некрасова из произведения «Дедушка Мазай и зайцы»: «Вижу один островок небольшой – Зайцы на нем собралися гурьбой. С каждой минутой вода подбиралась К бедным зверькам; уж под ними осталось Меньше аршина земли в ширину, Меньше сажени в длину». Территория конюшни в селе Игнатьево оказалась полностью затоплена. Лошадей успели спасти и увести в другое место, собак и кошек эвакуировали.

Для кроликов местный фермер придумал необычную форму спасения. Кролики находятся на плоту, который прочно зафиксирован. У них есть место, в котором можно укрыться. Каждый день на лодке им привозят еду. Местные даже шутят: «Водный контактный зоопарк». Кроликов на плоту около двадцати. Они находятся в безопасности, у них есть всё необходимое: вода, корм и защита от солнца, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.

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#животные #большая вода

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 минута назад

    Дед Мазай...

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