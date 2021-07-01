В селе Игнатьево кролики спаслись от наводнения на плавучем острове

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Последствия наводнения в Амурской области коснулись не только людей, но и животных. Так, в селе Игнатьево в зоне затопления оказалась территория конюшни.

Как не вспомнить слова Николая Некрасова из произведения «Дедушка Мазай и зайцы»: «Вижу один островок небольшой – Зайцы на нем собралися гурьбой. С каждой минутой вода подбиралась К бедным зверькам; уж под ними осталось Меньше аршина земли в ширину, Меньше сажени в длину». Территория конюшни в селе Игнатьево оказалась полностью затоплена. Лошадей успели спасти и увести в другое место, собак и кошек эвакуировали.

Для кроликов местный фермер придумал необычную форму спасения. Кролики находятся на плоту, который прочно зафиксирован. У них есть место, в котором можно укрыться. Каждый день на лодке им привозят еду. Местные даже шутят: «Водный контактный зоопарк». Кроликов на плоту около двадцати. Они находятся в безопасности, у них есть всё необходимое: вода, корм и защита от солнца, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.