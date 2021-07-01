Пешеходная улица в китайском городе Суйфэньхэ превратилась в бушующую реку

Фото: Скриншот: Weibo

Рекордное количество осадков выпало накануне в приграничном с Приморьем городе Суйфэньхэ, а также в городах Шаньчжи и Харбин. О жертвах стихии в китайских СМИ пока не сообщается.

Пешеходная улица Лунсюйгоу в центре китайского Суйфэньхэ превратилась в бушующую реку. В китайских соцсетях появились видеоролики, показывающие мощь стихии. По улице плывут беседки, бревна, куски стройматериалов, бутылки и бытовой мусор, а также бревна. Люди пытаются бороться с потоками воды, но некоторых уносит течением вдоль улицы. В некоторых городах и районах на северо-востоке Китая 30 июня было введено «красное», самое высокое предупреждение населения в связи с сильными грозовыми ливнями, пишет интернет-сайт biang.ru.

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#Китай

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Виктория Большакова