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сегодня, 12:45 0

Амурчанин получил срок за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии

Мужчина уже имел судимость по данной статье

Амурчанин получил срок за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии
Фото: pixabay.com

38-летнего жителя Тынды признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. При этом у амурчанина уже была судимость по двум эпизодам вождения в нетрезвом виде, сообщает прокуратура области.

В мае прошлого года мужчину вновь задержали за управление автомобилем в неподобающем состоянии, при этом за руль ему нельзя было садиться три года.

Суд назначил нарушителю семь месяцев лишения свободы в колонии поселении, также лишил права управлять транспортными средствами три года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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