Жители Благовещенска пожаловались на чёрный дым со стройки

Фото: читатель Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо читатели прислали видео со стройки в 88 квартале Благовещенска (район Амурской – Пушкина). Местный житель пожаловался на чёрный дым, идущий со стороны стройки и заполнивший уже ближайшие дворы. Амур.инфо постаралось разобраться в ситуации.

— Вот, по улице Амурской 55/2. Напротив нас стройка, и вот, что здесь происходит. Просто закоптили всё! Всё чёрное вокруг. Кто им разрешил это делать? Из трубы идёт чернючий дым! Всё в дыму: и улица, и проезд, и двор. А там дети играют. Тут дышать просто нечем – чистейший канцероген, – рассказал о проблеме читатель Амур.инфо.

Чтобы разобраться, в чём причина такого задымления, корреспондент Амур.инфо связался со строителями нового многоквартирного дома в 88-м квартале Благовещенска.

— Нет, у нас не должно быть дыма. Я сегодня разберусь, если у нас, то сделаем так, чтобы больше такого не было. Возможно, сейчас строители топят битум. Знаете, что это такое? Если немного рабочие не уследили, то мог и загореться. Это вообще беда всех строек, но мы постараемся, чтобы так больше не было, – рассказал представитель заказчика стройки многоквартирного жилого дома.

Отметим, что в случае возникновения вопросов по поводу качества воздуха, можно обратиться в министерство природных ресурсов Амурской области, заполнив форму запроса на их сайте. В пресс-службе минприроды рассказали, что если советующая заявка поступит от горожан, то будет проведена проверка.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.