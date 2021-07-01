В Благовещенске совершил вынужденную посадку самолёт
Борт летел в Южно-Сахалинск
Сегодня в аэропорту Благовещенска вынужденно сел самолёт компании «Ир-Аэро» рейсом Благовещенск – Южно-Сахалинск. По информации авиакомпании, на 36 минуте полёта самолёт вернулся в место вылета по техническми причинам, сообщает пресс-служба аэропорта.
Посадка самолёта прошла в штатном режиме. Повреждений воздушного судна нет, пассажирам помощь не потребовалась.
На борту рейса находилось 90 пассажиров и шесть членов экипажа. Вылет рейса задержан предварительно до 12:00.
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