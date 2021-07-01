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сегодня, 11:38 9

В Благовещенске совершил вынужденную посадку самолёт

Борт летел в Южно-Сахалинск

В Благовещенске совершил вынужденную посадку самолёт
Фото: пресс-служба Минтранса Амурской области

Сегодня в аэропорту Благовещенска вынужденно сел самолёт компании «Ир-Аэро» рейсом Благовещенск – Южно-Сахалинск. По информации авиакомпании, на 36 минуте полёта самолёт вернулся в место вылета по техническми причинам, сообщает пресс-служба аэропорта.

Посадка самолёта прошла в штатном режиме. Повреждений воздушного судна нет, пассажирам помощь не потребовалась.

На борту рейса находилось 90 пассажиров и шесть членов экипажа. Вылет рейса задержан предварительно до 12:00.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

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  • Gelo-aqua59

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    31 минута назад

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    31 минута назад

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    31 минута назад

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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    31 минута назад

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