В Благовещенске совершил вынужденную посадку самолёт

Фото: пресс-служба Минтранса Амурской области

Сегодня в аэропорту Благовещенска вынужденно сел самолёт компании «Ир-Аэро» рейсом Благовещенск – Южно-Сахалинск. По информации авиакомпании, на 36 минуте полёта самолёт вернулся в место вылета по техническми причинам, сообщает пресс-служба аэропорта.

Посадка самолёта прошла в штатном режиме. Повреждений воздушного судна нет, пассажирам помощь не потребовалась. На борту рейса находилось 90 пассажиров и шесть членов экипажа. Вылет рейса задержан предварительно до 12:00.

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#происшествия #транспорт

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