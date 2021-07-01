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сегодня, 12:30 0

В Амурской областной клинической больнице начинается ремонт ожогового отделения

В медучреждении продолжается масштабный ремонт

В Амурской областной клинической больнице начинается ремонт ожогового отделения
Фото: amurobl.ru

В Амурской областной клинической больнице продолжается ремонт. Ряд работ уже выполнен. С 25 июня началась подготовка к большому ремонту в ожоговом отделении, где пациенты получают длительное лечение – по нескольку месяцев. Пациентов временно разместили на 7 этаже стационара.

По словам главврача Амурской областной клинической больницы Евгения Тарасюка, отделение, по сути, выполняет функции областного ожогового центра, в котором получают лечение пострадавшие из всех районов Амурской области. Обновленное помещение отделения медики получат как раз к его юбилейной дате – 50-летию со дня основания. После ремонтных работ в помещении будет проведена реновация противоожоговых кроватей, приобретен вакуумный аппарат для лечения термических ран, мебель и прочее. Также будет модернизирована система палатной связи.

Все ремонтные работы планируется завершить к 30 сентября, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#медицина #строительство

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