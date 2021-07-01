В Благовещенске оперативники установили личность подозреваемого в кражах по его своеобразной походке

Оперативники благовещенского уголовного розыска по своеобразной походке установили личность подозреваемого, совершившего несколько краж аккумуляторных батарей с территории охраняемой базы.

Директор одного из предприятий Благовещенска обратился в полицию с заявлением. Ночью вор залезал на крыши гаражей, примыкающих к территории базы, и похищал аккумуляторы со специальной техники. За две ночи украли шесть батарей на общую сумму 36 000 рублей.

Сотрудники полиции изучили видеозаписи с камер наблюдения, на которых и заметили подозреваемого со специфической походкой. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель.

Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть, где он и признался в совершённом преступлении. В доме обнаружили четыре похищенных аккумулятора, которые вернули владельцу. Против подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Кража», взята подписка о невыезде.

На данный момент полицейские проверяют благовещенца на причастность к подобным преступлениям и устанавливают местонахождение ещё двух аккумуляторов.