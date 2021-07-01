Горнолыжная и сноубордическая секции появятся этой осенью в Амурской области

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В Амурской области с привлечением средств Фонда президентских грантов реализуют проект «К здоровью с вершины!». Его авторы, некоммерческая физкультурно-спортивная организация по развитию спорта в Амурской области «Академия спорта», планируют сделать сноубординг и лыжный спорт популярными в регионе.

Представители «Академии спорта» считают, что зимний спорт доступен всем, несмотря на возраст или ограничения возможностей здоровья. Именно поэтому проект «К здоровью с вершины!» ориентирован на увеличение популярности зимнего спорта и здорового образа жизни среди амурчан.

— В ходе проекта будет закуплен инвентарь по программе спортивной реабилитации и социализации для людей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха. По программе «Лыжи мечты» пройдут обучение амурские инструкторы по занятию зимними видами спорта. Благодаря этому организованная в рамках проекта горнолыжная и сноубордическая секции позволят амурчанам регулярно тренироваться под контролем профессиональных тренеров, – рассказала Елена Маслова, руководитель проекта «К здоровью с вершины!».

Проект рассчитан не только на зимний период. Планируется, что тренировки будут проводить круглый год. Причем занятия пройдут как в индивидуальном, так и в групповом формате. Отметим, что люди, которые будут посещать секцию, бесплатно получат спортивный инвентарь и защитную экипировку.

Елена Маслова рассказала, что помимо работы секции и проведения мастер-классов планируется организовать открытые соревнования по горным лыжам и сноуборду. Запланировано четыре турнира, причем соревнования пройдут и среди амурчан с ограниченными возможностями здоровья.

— По окончании зимнего сезона проведём Фестиваль «Зимние виды спорта» с привлечением творческих коллективов Амурской области, – добавила руководитель проекта «К здоровью с вершины!».

Проект планируют реализовывать в период с сентября 2021 года по июль 2022 года. Общая стоимость запланированных мероприятий – 2,1 миллиона рублей, причём 1,5 миллиона рублей «Академия спорта» получила в рамках второго конкурса Фонда Президентских грантов 2021 года в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

— В этом году у нас есть и другой проект – «Покори вершину!», реализуемый при поддержке СИБУРа в рамках корпоративной программы социальных инвестиций компании «Формула хороших дел». В ходе проекта в Благовещенске созданы две секции по горным лыжам для ребят с ограниченными возможностями здоровья, – упомянула Елена Маслова.

Отметим, что в 2020 году «Академия спорта» уже реализовала проект «Школа сноубординга и горнолыжного спорта». На его реализацию министерство здравоохранения выделило грант в размере 606 тысяч рублей. Занятия, которые проводили активисты в рамках «Школы», были полностью бесплатными как для детей, так и для взрослых.