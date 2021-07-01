Анжелика Варум рассказала о трудностях в браке с Агутиным

Анжелика Варум редко дает интервью и говорит о личной жизни. Однако недавно супруга Леонида Агутина решилась рассказать об их браке.

В интервью «Коллекция Караван историй» певица рассказала, что считает себя свободной и независимой женщиной. При этом она знает, что всегда может положиться на мужа.

По словам Варум, она до сих пор восхищается Агутиным. Ей нравится, что он перестал скрывать свою сентиментальность и «может заплакать от пронзительных стихов, музыки, спектакля, книги, фильма».

Певица призналась, что в первые два года совместной жизни ей было нелегко. Период притирки друг к другу стал для Анжелики настоящим испытанием. Ей часто приходилось идти на уступки и искать компромиссы, из-за чего она «чувствовала себя как на войне».

При этом у них было очень много общего, они совпадали в любимых книгах, музыке, фильмах и даже еде. По словам Варум, до встречи с Леонидом в её жизни был всего один мужчина, с которым ей было настолько легко и интересно — её отец.