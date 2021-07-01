Строительство школы в городе Свободном Амурской области вышло на финишную прямую

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Строительство новой школы в городе Свободном вышло на финишную прямую. На объекте завершается кладка стен третьего этажа, ведутся кровельные работы. Ход работ постоянно контролируют специалисты учреждения «Строитель», на площадке установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым можно следить за ходом строительства и устранять недочеты, сообщает министерство строительства и архитектуры Амурской области.

— Мы уже несколько лет обучаем ребят в двух зданиях. Одно – 1936 года постройки, второе – 1939. Сейчас в нашей гимназии обучается 670 человек, после сдачи объекта на 528 мест большая часть ребят перейдёт в новое здание. Мы уже начали закупать оборудование, которое в старых помещениях не могли себе позволить установить. С нетерпением ждём ввода нового корпуса в эксплуатацию, для нас это станет очень значимым событием, – пояснила директор гимназии № 9 города Свободного Ольга Куличкова.

Справка АИ

Школу на 528 мест в городе Свободном начали строить в августе 2019 года. Однако пандемия повлияла на темпы строительства. Сейчас работы ведутся с опережением скорректированного графика. Стоимость строительного контракта – 577 миллионов рублей. Ранее об этом сообщалось на сайте Амур.инфо.