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сегодня, 10:30 3

Редкую птицу обнаружили на севере Амурской области

Краснокнижную скопу заметили в Селемджинском районе

Редкую птицу обнаружили на севере Амурской области
Фото: pixabay.com

Как сообщает управление животного мира Амурской области, в Гербиканском заказнике, что расположен в Селемджинском районе, охотовед и егерь во время обхода территорий увидели двух скоп и их гнездо. Скопа – редкая для Амурской области птица, занесённая в Красную книгу России.

Скопа отличается от других своих пернатых собратьев тем, что питается в основном рыбой. Лишь 1 % процент её рациона приходится на других зверьков: черепашек, кроликов, ондатр и мышей-полёвок, поэтому скопа всегда селится вблизи рек и озёр. Эта птица способна схватить и вытащить из воды скользкую рыбину, весом до половины от собственной массы.

Фото: охотовед Гербиканского заказника Александр Самчук

Несмотря на грозный вид, скопа – миролюбивая птица, а иногда и вовсе беззащитная: отнять у неё рыбу могут даже наглые вороны. Скопа – птица-однолюб. Образуя пару, самец и самка сохраняют верность друг другу на протяжении всей жизни. Скопа строит большое гнездо, в диаметре до полутора метров, и откладывает туда до четырёх яиц. О птенцах заботятся оба родителя. Птицы очень привязаны к своему дому и зачастую гнездятся из года в год на одном месте.

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#животные #природа #экология

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Они там сто лет живут

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Они там сто лет живут

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    зимой они лунки сверлят?

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