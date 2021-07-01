В Амурской области за сутки 257 домов освободились от воды

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В Амурской области остаются подтопленными 493 жилых дома в 24 населённых пунктах девяти муниципальных образований. За прошедшие сутки от воды освободились 257 строений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

Благовещенский район, Марково – 120, Игнатьево – 104, Сергеевка – 100, Владимировка – 79, Заречное – 12, Бибиково – 1,

Свободненский район, Петропавловка – 11.

В Зазейском подтопленными остаются восемь жилых домов, в Верхнеблаговещенском – 58.

Остаются подтопленными 1 564 приусадебных участка

Благовещенский район, Владимировка – 600, Сергеевка – 229, Игнатьево – 200, Марково – 177, Заречное – 12, Бибиково – 10, Черняево – 8, Усть-Ивановка – 4, Михайловка – 1,

Шимановский район, Нововоскресеновка – 19,

Свободненский район, Петропавловка – 20, Буссе – 7,

Константиновский район, Новопетровка – 8, Коврижка – 7, Орловка – 2,

Михайловский район, Поярково – 6, Чесноково – 5, Куприяново – 1.

В Зазейском подтоплены 26 приусадебных участков, в Верхнеблаговещенском - 220.

Частично подтоплены 19 участков автомобильных дорог: шесть в Благовещенском, четыре в Константиновском, три в Михайловском, по два в Архаринском, Свободненском и Тамбовском районах.

Остаются подтопленными шесть автомобильных мостов: по два в Благовещенском и Магдагачинском районах, по одному в Михайловском районе и Верхнеблаговещенском. Проезд невозможен на восьми участках автомобильных дорог: пяти в Благовещенском, двух в Свободном и одном в Магдагачинском районах.

Без автомобильного сообщения остаются Кузнецово и Калиновка Магдагачинского района, Бибиково и Марково Благовещенского района, Петропавловка Свободненского района.