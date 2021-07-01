В Амурской области произошло ДТП со смертельным исходом

Ночью 1 июля на автодороге Благовещенск – Свободный произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 5 в составе трех человек и одной единицы техники. Из пострадавшего автомобиля пожарные извлекли тело погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

— Сегодня в 2.30 на 133 километре автодороги Благовещенск – Свободный произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Diesel и Toyota Sprinter. В результате столкновения пассажир автомобиля Nissan 1987 года рождения на погиб месте, девушка 2004 года рождения госпитализирована, проводится проверка, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, – сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.

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Илья Ринейский