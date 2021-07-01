Невеста Моргенштерна высказалась про его измены и внебрачного сына
Дилара призналась, что они с Моргенштерном изменяли друг другу
Моргенштерн недавно был гостем на шоу Басты «Вопрос ребром». В эфире программы одна из зрительниц заявила, что у неё была связь с рэпером, после которой у неё родился сын. Невеста музыканта Дилара Зинатуллина высказалась в своём Instagram о внебрачном ребёнке Моргенштерна, сообщает радио «Комсомольская правда».
Дилара сообщила, что после шоу её засыпали вопросами о изменах рэпера и его сыне. Девушка решила откровенно ответить на вопросы подписчиков, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему.
Невеста Моргенштерна призналась, что у них был такой период, когда они изменяли друг другу. Но свои ошибки они оставили в прошлом, потому что сейчас у них всё иначе.
Дилара отметила, что не верит в существование внебрачного сына Алишера. По её словам, если бы она верила каждой, кто это заявляет, то им с Моргенштерном пришлось бы содержать целый «детский дом».
Сам рэпер заявил, что если тест ДНК подтвердит его родство с ребёнком, то он готов выплачивать на него алименты.
Просмотров всего: 218