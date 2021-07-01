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сегодня, 09:45 5

Из-за паводка сроки ремонта дорог в Амурской области будут сдвинуты

Стихия вмешалась в планы дорожников

Из-за паводка сроки ремонта дорог в Амурской области будут сдвинуты
Фото: amurobl.ru

В Амурской области из-за паводка сдвинутся сроки ремонта дорог. Так, на углу улиц Мухина-Ленина в Благовещенске подъем уровня грунтовых вод затрудняет проведение работ по замене инженерных сетей. Начало работ на улице Ленина села Верхнеблаговещенского также отложено. Помешал работе и подъем уровня грунтовых вод на улице Горького. В селах Владимировка и Михайловка Благовещенского района работы начнутся позже, после схода воды, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

— Ключевая задача сейчас – в тяжелейших погодных условиях выполнить качественные работы. Там, где потребуется, сроки завершения работ будут сдвинуты на конец октября. Надеемся, жители областной столицы с пониманием отнесутся к этому, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Справка АИ

Ремонт этих и других объектов запланирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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#большая вода #строительство

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Комментарии
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  • кержак

    кержак
    3 часа назад

    ..." ну вот что с тобой делать,Бородач?

    ...что-что...понять и простить"...)))

  • Rick1979

    Rick1979
    3 часа назад

    Ага, министр говорит одно, а другое учреждение, которое как раз таки и заключает контракты - сроки не переносит, а наоборот насчитывает и предъявляет дорожникам миллионные штрафы (сведения доступны на сайте Арбитражного суда Амурской области).

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    А на Кузнечной, напротив Голден-Жим что мешает? Год нечётный?

    как раскопали - уже год прошел.

  • семёнов

    семёнов
    8 минут назад

    мэр сказал "триста ям", мужик сказал, мужик сделал

  • семёнов

    семёнов
    2 минуты назад

    ямы плодятся как щенки у с**ки. одну не заделали, вторую рядом раскопали.

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