Из-за паводка сроки ремонта дорог в Амурской области будут сдвинуты

Фото: amurobl.ru

В Амурской области из-за паводка сдвинутся сроки ремонта дорог. Так, на углу улиц Мухина-Ленина в Благовещенске подъем уровня грунтовых вод затрудняет проведение работ по замене инженерных сетей. Начало работ на улице Ленина села Верхнеблаговещенского также отложено. Помешал работе и подъем уровня грунтовых вод на улице Горького. В селах Владимировка и Михайловка Благовещенского района работы начнутся позже, после схода воды, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

— Ключевая задача сейчас – в тяжелейших погодных условиях выполнить качественные работы. Там, где потребуется, сроки завершения работ будут сдвинуты на конец октября. Надеемся, жители областной столицы с пониманием отнесутся к этому, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин. Справка АИ Ремонт этих и других объектов запланирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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#большая вода #строительство

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Виктория Большакова