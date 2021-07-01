Сегодня с Восточного полетит ракета

Фото: roscosmos.ru

Сегодня, 1 июля, с космодрома Восточный в Амурской области должна стартовать ракета «Союз-2.1б». Пуск запланирован на 21:48 (местное время). На сайте Амур.инфо можно будет увидеть трансляцию запуска ракеты в космос.

Как рассказали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», в среду, 30 июня, на космодроме прошёл третий стартовый день. В его рамках провели контроль исходного состояния и заряда аккумуляторных батарей спутников OneWeb, пролили систему и провели заправку и заключительные операции.

Сегодня пройдёт заседание Госкомиссии, которая даст разрешение на старт ракеты с Восточного.

Отметим, что это пятый коммерческий запуск с амурского космодрома, который выполняется для британской компании OneWeb.