Сегодня с Восточного полетит ракета
Ракета-носитель «Союз-2.1б» должна вывести на орбиту 36 космических аппаратов OneWeb
Сегодня, 1 июля, с космодрома Восточный в Амурской области должна стартовать ракета «Союз-2.1б». Пуск запланирован на 21:48 (местное время). На сайте Амур.инфо можно будет увидеть трансляцию запуска ракеты в космос.
Как рассказали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», в среду, 30 июня, на космодроме прошёл третий стартовый день. В его рамках провели контроль исходного состояния и заряда аккумуляторных батарей спутников OneWeb, пролили систему и провели заправку и заключительные операции.
Сегодня пройдёт заседание Госкомиссии, которая даст разрешение на старт ракеты с Восточного.
Отметим, что это пятый коммерческий запуск с амурского космодрома, который выполняется для британской компании OneWeb.
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