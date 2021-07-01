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Брата Александра Кокорина оштрафовали за неповиновение полиции

Кирилла Кокорина с другом задержали в Москве

Брата Александра Кокорина оштрафовали за неповиновение полиции
Фото: rbc.ru

Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл вместе с приятелем Кареном Григоряном были задержаны полицией в Москве. Молодые люди пытались проехать на территорию Центра международной торговли, где должна была состояться «Прямая линия» с президентом России, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорин с другом в состоянии алкогольного опьянения пытались пройти в один из ресторанов. Но их туда не пустили, так как по эпидемиологическим нормам в заведение могут пройти лишь постояльцы гостиницы. Тогда Кокорин и Григорян якобы устроили перепалку с сотрудниками ресторана, из-за чего те были вынуждены вызвать полицию.

По имеющимся данным, Кокорин-младший с приятелем действительно были задержаны, когда пытались проехать в одно из заведений, которое находится на территории Центра международной торговли. Так как там должна была состояться «Прямая линия», то туда пускали только тех, кто там проживает, либо тех, у кого есть аккредитация на мероприятие.

Когда полицейские их не пропустили, Кокорин и Григорян стали обзывать правоохранителей нищебродами. После этого молодые люди были задержали и доставлены в полицию.

Как сообщает ТАСС, суд Москвы оштрафовал Кирилла Кокорина и Карена Григоряна на четыре тысячи рублей каждого за неподчинение требованиям сотрудника полиции.

Адвокат Вячеслав Барик рассказал, что между сотрудниками полиции, Кокориным и его другом произошло недопонимание.

По словам адвоката, Кирилл и Карен припарковались рядом с местом, которое был оцеплено. Полицейские попросили молодых людей покинуть это место. Но Кокорин и Григорян начали выяснять причины, после чего были задержаны.

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