На стройке в Белогорском районе обнаружили боеприпасы

В среду, 30 июня, в Белогорском муниципальном округе на стройке в селе Возжаевка обнаружили два предмета, напоминающие боеприпасы. На место незамедлительно были вызваны все ответственные спецслужбы.

Как рассказали в муниципальном отделе МВД России «Белогорский», информация о боеприпасах в котловане на стройке поступила днём 30 июня. — Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место, оцепили район происшествия. О произошедшем проинформирован военный комиссариат. В настоящее время полицейские обеспечивают безопасность на месте происшествия, – рассказали в ведомстве.

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#происшествия

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Юлия Медведева