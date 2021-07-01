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На стройке в Белогорском районе обнаружили боеприпасы

На место прибыли сапёры

На стройке в Белогорском районе обнаружили боеприпасы

В среду, 30 июня, в Белогорском муниципальном округе на стройке в селе Возжаевка обнаружили два предмета, напоминающие боеприпасы. На место незамедлительно были вызваны все ответственные спецслужбы.

Как рассказали в муниципальном отделе МВД России «Белогорский», информация о боеприпасах в котловане на стройке поступила днём 30 июня.

— Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место, оцепили район происшествия. О произошедшем проинформирован военный комиссариат. В настоящее время полицейские обеспечивают безопасность на месте происшествия, – рассказали в ведомстве.

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