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Радиоведущая Алла Довлатова рассказала об инциденте с певицей МакSим

Алла Довлатова призналась, что хочет извиниться перед МакSим

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала об инциденте с певицей МакSим
Фото: 24smi.mirtesen.ru

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала про неприятный инцидент с певицей МакSим, после которого они перестали общаться. Журналистка сожалеет, что так и не смогла принести извинения за тот случай, сообщает «Пятый канал».

Довлатова рассказала, что год назад у неё произошёл инцидент с пиарщицей певицы. Она не могла дозвониться до неё из прямого эфира, и в шутку сказала, что «МакSим пропала с радаров».

После её высказывания журналисты начали выяснять, где находится певица и узнали, что МакSим в больнице. Артистка не хотела это афишировать, но благодаря Довлатовой это стало известно.

Радиоведущая призналась, что пыталась извиниться перед певицей, приглашала её в эфир, но из этого ничего не вышло. По словам Довлатовой, ей не за что оправдываться, ведь она не сделала ничего плохого, но при этом понимает, что причинила неудобства МакSим.

На данный момент певица находится в медикаментозной коме, её состояние оценивается как крайне тяжелое. Поражение лёгких артистки составляет более 80%.

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#шоу-бизнес

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