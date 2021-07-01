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В амурском лагере «Бардагон» прошла особенная смена

Реабилитационный центр организовал смену для детей с расстройствами аутистического спектра

В амурском лагере «Бардагон» прошла особенная смена
Фото: министерство соцзащиты населения Амурской области

С 14 по 25 июня 2021 года в амурском «Бардагоне» прошла специализированная смена для 28 семей, воспитывающих детей с​ расстройствами аутистического спектра. Для каждого ребенка и его сопровождающего проведен комплекс реабилитационных мероприятий.

В этом году с ребятами занимались по нейросенсорной программе, включающей в себя нейрочтение, нейрограмматику, «мягкую» школу нейроигры, нейроматематику, логоритмику.

Для отдыхающих ребят был организован культурный и вместе с тем полезный досуг: правополушарное рисование, работа на гончарном круге. Специалисты лагеря даже организовали для участников смены гарденотерапию: ребята поливали цветочные клумбы, пропалывали грядки, а подросший в теплицах укроп и салат использовали на занятиях по социально-бытовой адаптации, делая бутерброды. Проводились и спортивные занятия, эстафеты, активные игры.

Уделяли специалисты внимание и родителям: для них проводили консультации по продолжению адаптационной работы с детьми дома.

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#дети #жизнь #здоровье #отдых

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