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30 июня 2021, 20:10 2

Владимир Путин отметил важность прямого общения власти с народом

В Амурской области прямые линии проводятся регулярно

Владимир Путин отметил важность прямого общения власти с народом
Фото: pixabay.com

Во время прямой линии Президенту России Владимиру Путину поступил вопрос об организации площадок, где жители могли бы задать вопросы высшему должностному лицу региона.

— Такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопрос. Еще важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан, и это чрезвычайно важно, чтобы скорректировать свои практические действия в таких сферах, как социальная политика, здравоохранение, жилищное строительство и так далее, – сказал Владимир Путин.

В Амурской области прямые линии с Василием Орловым, в том числе в Instagram, проходят с периодичностью раз в полтора месяца, по телевидению – раз в квартал. Проводят такие мероприятия и министерства.

— Проведение прямых эфиров и живое общение с жителями области уже стало хорошей традицией. Мы видим, что это интересно гражданам по достаточно серьезному охвату аудитории, а для нас это очень важно, потому что дает возможность увидеть, что конкретно в тот или иной момент волнует людей, на что нужно обратить особое внимание и усилить работу, оказать поддержку в той или иной отрасли. Безусловно, мы будем продолжать эту полезную традицию, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Так ктож против?

    Спектаклю с клоунами по сценарию выкючаем и начинаем общатья.

    Слабо?

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    5 часов назад

    Амур инфо!!! Что нм Амурчанам этот тип.У нас своя жизнт и заботы, а вы на нём заостряете внимание! Эта личность не интересна. Новости Амур инфо а не Москва инфо!!!

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