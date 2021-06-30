Владимир Путин отметил важность прямого общения власти с народом

— Такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопрос. Еще важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан, и это чрезвычайно важно, чтобы скорректировать свои практические действия в таких сферах, как социальная политика, здравоохранение, жилищное строительство и так далее, – сказал Владимир Путин.

В Амурской области прямые линии с Василием Орловым, в том числе в Instagram, проходят с периодичностью раз в полтора месяца, по телевидению – раз в квартал. Проводят такие мероприятия и министерства.

— Проведение прямых эфиров и живое общение с жителями области уже стало хорошей традицией. Мы видим, что это интересно гражданам по достаточно серьезному охвату аудитории, а для нас это очень важно, потому что дает возможность увидеть, что конкретно в тот или иной момент волнует людей, на что нужно обратить особое внимание и усилить работу, оказать поддержку в той или иной отрасли. Безусловно, мы будем продолжать эту полезную традицию, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.