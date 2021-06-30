Владимир Путин заявил о недопустимости резкого роста цен на стройматериалы

— Повышение цен в данном случае недопустимо, реагировать на них мы будем достаточно жестко, – заявил министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.

По словам министра, рост цен на стройматериалы в Приамурье связан с удорожанием металлопроката, производимого в других регионах, а также с отсутствием китайской рабочей силы на кирпичных заводах в связи с пандемией. Для борьбы с повышением цен в Амурской области прорабатывается целый комплекс мер.