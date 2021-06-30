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30 июня 2021, 20:04 5

Владимир Путин заявил о недопустимости резкого роста цен на стройматериалы

В Амурской области такой рост уже зафиксирован

Владимир Путин заявил о недопустимости резкого роста цен на стройматериалы
Фото: pixabay.com

Президент России во время прямой линии затронул вопрос роста цен на строительные материалы. Региональные власти Приамурья особенно обеспокоены им в связи с тем, что многим амурчанам предстоят ремонты после наводнения.

— Повышение цен в данном случае недопустимо, реагировать на них мы будем достаточно жестко, – заявил министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.

По словам министра, рост цен на стройматериалы в Приамурье связан с удорожанием металлопроката, производимого в других регионах, а также с отсутствием китайской рабочей силы на кирпичных заводах в связи с пандемией. Для борьбы с повышением цен в Амурской области прорабатывается целый комплекс мер.

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#областная власть #российская власть #строительство

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    7 часов назад

    Про рост цен на продукты тоже говорил. Х..р-ли толку.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    7 часов назад

    про Сибирякова было очень смешно

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Так его полномочия про цены до урала только.

    Дальше его не волнует.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    6 часов назад

    Давай, Вова, поднажми! Подними ценники ещё на что-нибудь и создай трудности народу, не дай ему нормально жить /сарказм

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    5 часов назад

    Амур инфо!!! Что нм Амурчанам этот тип.У нас своя жизнт и заботы, а вы на нём заостряете внимание! Эта личность не интересна. Новости Амур инфо а не Москва инфо!!!

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