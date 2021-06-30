Владимир Путин заявил о недопустимости резкого роста цен на стройматериалы
В Амурской области такой рост уже зафиксирован
Президент России во время прямой линии затронул вопрос роста цен на строительные материалы. Региональные власти Приамурья особенно обеспокоены им в связи с тем, что многим амурчанам предстоят ремонты после наводнения.
— Повышение цен в данном случае недопустимо, реагировать на них мы будем достаточно жестко, – заявил министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.
По словам министра, рост цен на стройматериалы в Приамурье связан с удорожанием металлопроката, производимого в других регионах, а также с отсутствием китайской рабочей силы на кирпичных заводах в связи с пандемией. Для борьбы с повышением цен в Амурской области прорабатывается целый комплекс мер.
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