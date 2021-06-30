Владимир Путин выступил против принудительной вакцинации

— По поводу обязательной вакцинации президент вполне справедливо пояснил, что обязательная вакцинация отдельных категорий граждан прописана в законе. Я добавлю, обязательная вакцинация не ограничивает гражданские права, поскольку исключает физическое принуждение. Решение о вакцинации принимает сам человек: готов он защитить себя и окружающих от угрозы коронавируса, или готов сменить род занятий, отказавшись от прививки. При принятии решения о вакцинации нужно учитывать не только собственное желание, но и следует уважать права других граждан – окружающих, клиентов, коллег, и не подвергать риску их здоровье, – прокомментировала слова президента министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

По последним данным, в Приамурье вакцинировано почти 130 тысяч человек, обоими компонентами вакцины – 28,5 процентов от подлежащих вакцинации граждан.