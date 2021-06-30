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30 июня 2021, 19:42 4

Владимир Путин выступил против принудительной вакцинации

В Амурской области прививочная кампания идет полным ходом

Владимир Путин выступил против принудительной вакцинации
Фото: pixabay.com

Во время прямой линии президент России Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса. В Амурской области кампания по вакцинации набирает обороты.

— По поводу обязательной вакцинации президент вполне справедливо пояснил, что обязательная вакцинация отдельных категорий граждан прописана в законе. Я добавлю, обязательная вакцинация не ограничивает гражданские права, поскольку исключает физическое принуждение. Решение о вакцинации принимает сам человек: готов он защитить себя и окружающих от угрозы коронавируса, или готов сменить род занятий, отказавшись от прививки. При принятии решения о вакцинации нужно учитывать не только собственное желание, но и следует уважать права других граждан – окружающих, клиентов, коллег, и не подвергать риску их здоровье, – прокомментировала слова президента министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

По последним данным, в Приамурье вакцинировано почти 130 тысяч человек, обоими компонентами вакцины – 28,5 процентов от подлежащих вакцинации граждан.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Ну и толку?

    Про бензин и цены говорил

    Про пенсионный возраст в деревянном макинтоше тоже говорил...

    Ну и смысл воздух сотрясать?

    Щас про вакцинацию говорит.

  • freeslim

    freeslim
    6 часов назад

    Не вакцинируешься - вон с работы. Это разве не пренуждение?! Славно живем товариСЧи

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    5 часов назад

    Амур инфо!!! Что нм Амурчанам этот тип.У нас своя жизнт и заботы, а вы на нём заостряете внимание! Эта личность не интересна. Новости Амур инфо а не Москва инфо!!!

  • Oksana2015

    Oksana2015
    5 часов назад

    Добровольно-принудительная вакцинация

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