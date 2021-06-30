Началась прямая линия Владимира Путина

Обновлено: вчера21:14



В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин проводит свою ежегодную прямую линию. В ходе мероприятия глава государства вновь ответит на вопросы россиян, поступившие заранее и в ходе эфира. Амур.инфо в режиме онлайн познакомит вас с ключевыми моментами мероприятия.

Студия, где расположился президент, находится в Центре международной торговли.

Всё начинается с вопроса о том, каково будущее вопросов таких мероприятий. Ведущие говорят, что в студии успевают задать лишь около 70% вопросов.

Владимир Путин: Свыше 500 тысяч вопросов обработаны и решены.

Дальше речь идёт о вакцинации. А также об ограничениях, связанных с коронавирусом, в частности, почему проводится Евро-2021.

Владимир Путин: Я не сторонник обязательной вакцинации. Обращаемся к законодательству. В национальный план вакцинации прививка от коронавируса не попала. Однако для отдельных категорий граждан согласно закону может быть введена обязательная вакцинация.

Речь зашла о том, ждать ли локдауна.

Владимир Путин: Специалисты говорят, что победить пандемию можно только путём массовой вакцинации. Свыше 20 миллионов уже вакцинированы. И слава богу у нас нет таких страшных последствий, как за границей.

Спрашивают, правда ли привился.

Владимир Путин: Меня специально попросили не говорить, какой вакциной я прививался. Что касается видео, я не считаю, что это необходимо. Если бы ставили не в руку, а в другое место, что тоже нужно было бы видео показать? Но я привился «Спутником V». Ведь заметьте, у нас военных прививают этой вакциной, а я всё-таки верховный главнокомандующий.

Ведущие говорят, что уже получили два миллиона обращений. Много вопросов касается COVID-19 и реабилитации.

Владимир Путин: Сегодня мы собираемся вложить большие средства в организацию системы медицинской реабилитации.

Возник вопрос про мелиорацию сельскохозяйственных земель. Вопрос крайне актуален и для Амурской области.

Владимир Путин: Для начала скажу, что мы гордимся результатами работников сельского хозяйства. Смотрите, ежегодно мы выделяем 70 миллиардов рублей на то, чтобы возвращать земли в сельхоз назначение. Там же заложены средства на мелиорацию. Это семь с лишним миллиардов рублей ежегодно. И мы продолжим эту работу.

Про налог на скот.

Владимир Путин: Никто никакого налога на скот вводить не будет. Нужно ввести налог на голову тех, кто эти слухи распространяет.

Про телефонных мошенников, которые обманывают стариков и ветеранов.

Владимир Путин: Это просто подонки. Действительно, наблюдается рост таких преступлений. И способствует ему незаконный оборот личных денных. И с этим нужно очень плотно поработать органам власти и правоохранительным органам. В значительной степени – это компетенция Центрального банка РФ.

О социальной помощи.

Владимир Путин: Мы хотим, чтобы от рождения и до окончания школы ребёнком семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывалась поддержка.

О блокировке иностранных социальных сетей.

Владимир Путин: Нет. Мы не собираемся блокировать иностранные социальные сети. Но они должны работать в рамках нашего законодательства. Для начала, мы хотим обязать эти компании иметь представительства у нас в стране.

Спросили о том, почему у Дальнего Востока есть свой курирующий вице-премьер.

Владимир Путин: У нас есть такая практика по Дальнему Востоку и Артике, по ЮФО. В целом практика себя оправдывает. И мы договорились с премьером, чтобы все вице-премьеры занимались кураторством отдельных регионов. Так погружение в проблемы региона будет глубже, а контакт более прочным.

Ведущие говорят, что проблемы со связью, которые возникают в ходе прямой линии вызваны активными атаками неизвестных хакеров на сеть.

Николай Петрович задаёт вопрос, возможна ли добровольная передача власти в стране, как это было, когда полномочия с себя сложил Борис Ельцин.

Владимир Путин: Борис Николаевич не передавал мне власть. Я был председателем правительства, и в момент его отставки, по закону РФ, я принял на себя управление страной. Более того, когда Борис Николаевич предложил мне баллотироваться, я отказался. Но в итоге ситуация сложилась так, как сложилась. Решение, в конечном итоге, всегда за гражданами. Они принимают его с помощью прямого тайного голосования. Что касается преемника, с одной стороны, свято место пусто не бывает, с другой стороны, моя ответственность состоит в том, чтобы дать рекомендации людям, которые захотят принять бразды правления.

Президент ответил на вопрос о том, что делать с вопиющими случаями, когда в территориях организовывают раздельный сбор мусора, а при транспортировке его сваливают в одну кучу.

Владимир Путин: Это недолжным образом организованная работа операторов, к которым должны быть применены санкции. Разумеется, жители и представители общественных организаций должны обращать на это внимание властей. А мы со своей стороны постараемся разобраться в самых острых ситуациях.

Президент дал оценку работе парламента.

Владимир Путин: Считаю, что парламент седьмого созыва отработал в соответствии со всеми требованиями и условиями, которые были поставлены. А ведь работа проходила в условиях пандемии. Мы прошли этот период мягче, чем многие другие страны. Многие депутаты сами переболели коронавирусом, четверо ушли из жизни. Но люди продолжали работать.