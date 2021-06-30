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30 июня 2021, 17:50 0

Сегодня в Амурской области выявлено 83 новых случая COVID-19

Выздоровели 45 человек

Сегодня в Амурской области выявлено 83 новых случая COVID-19
Фото: postnews.ru

За прошедшие сутки в регионе выявлено 83 новых случая коронавируса, 45 человек выздоровели, смертей не зарегистрировано, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

С нарастающим итогом в регионе зарегистрировали 24 090 заражений COVID-19, в том числе 23 213 человек выздоровели, 305 – скончались.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста COVID-19 за последние сутки составил 0,3 %. У 57 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69 %), у 25 – в виде пневмонии (30 %) и один инфицированный не имеет симптомов (1 %).

Показатель заболеваемости составляет 3 081,17 на 100 тысяч населения. Всего обследовано 1 030 916 человек, в том числе за последние сутки – 2 389 человек.

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#COVID 19

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