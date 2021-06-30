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30 июня 2021, 17:45 1

В Благовещенске двух экстремистов приговорили к заключению

За организацию проповедей и религиозных собраний мужчины отправятся в колонию

В Благовещенске двух экстремистов приговорили к заключению
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчан, связанных с организацией деятельности запрещённой в РФ экстремистской организации.

Один из мужчин дважды организовал деятельность религиозной организации, осуществлявшей экстремистскую деятельность. Второй сделал то же самое, а также склонил и вовлёк несовершеннолетнего в деятельность экстремистской организации.

Обвиняемые в Амурской и Еврейской автономной областях организовывали проведение религиозных собраний и вели проповедническую деятельность, проповеди в общественных местах и жилых помещениях.

В судебном заседании подсудимые свою вину в совершении преступлений не признали. Не смотря на это, их виновность в совершении преступлений подтверждается доказательствами, исследованными в суде.

Суд назначил одному из экстремистов восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второму – семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Преступления выявлены и раскрыты сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области и управления ФСБ России по ЕАО, сообщает Благовещенский городской суд.

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#жизнь #происшествия #суды

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    В нацистской Германии 6262 верующих этого религиозного течения были направлены в тюрьмы, 8322 — в концлагеря.

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