В Благовещенске двух экстремистов приговорили к заключению

Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчан, связанных с организацией деятельности запрещённой в РФ экстремистской организации.

Один из мужчин дважды организовал деятельность религиозной организации, осуществлявшей экстремистскую деятельность. Второй сделал то же самое, а также склонил и вовлёк несовершеннолетнего в деятельность экстремистской организации.

Обвиняемые в Амурской и Еврейской автономной областях организовывали проведение религиозных собраний и вели проповедническую деятельность, проповеди в общественных местах и жилых помещениях.

В судебном заседании подсудимые свою вину в совершении преступлений не признали. Не смотря на это, их виновность в совершении преступлений подтверждается доказательствами, исследованными в суде.

Суд назначил одному из экстремистов восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второму – семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Преступления выявлены и раскрыты сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области и управления ФСБ России по ЕАО, сообщает Благовещенский городской суд.