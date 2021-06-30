В Благовещенске уберут мусор, оставшийся на берегу после наводнения

Фото: Амур.инфо

С каждым днём уровень воды в реках Амур и Зея в районе Благовещенска становится всё ниже. Но после того как вода отходит, на прибрежной территории остается много мусора: банки, пакеты, ветки и многое другое. Корреспондент Амур.инфо узнал, что будет с набережными областной столицы, когда уйдёт большая вода.

В пресс-службе мэрии Благовещенска рассказали, что уборка территории будет произведена в соответствии с планом.

— Появившийся после паводка мусор на участках, где вода сошла, будет убираться в плановом режиме силами ГСТК по план-графику, параллельно с этим будет производиться дезинфекция территорий, – пояснили в администрации города.

Напомним, что в сёлах, попавших в зону затопления, после схода воды также проведут дезинфекцию. Два отряда уже активно включились в работу.