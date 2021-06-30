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30 июня 2021, 17:15 1

В Благовещенске уберут мусор, оставшийся на берегу после наводнения

Работы выполнит ГСТК

В Благовещенске уберут мусор, оставшийся на берегу после наводнения
Фото: Амур.инфо

С каждым днём уровень воды в реках Амур и Зея в районе Благовещенска становится всё ниже. Но после того как вода отходит, на прибрежной территории остается много мусора: банки, пакеты, ветки и многое другое. Корреспондент Амур.инфо узнал, что будет с набережными областной столицы, когда уйдёт большая вода.

В пресс-службе мэрии Благовещенска рассказали, что уборка территории будет произведена в соответствии с планом.

— Появившийся после паводка мусор на участках, где вода сошла, будет убираться в плановом режиме силами ГСТК по план-графику, параллельно с этим будет производиться дезинфекция территорий, – пояснили в администрации города.

Напомним, что в сёлах, попавших в зону затопления, после схода воды также проведут дезинфекцию. Два отряда уже активно включились в работу.

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#большая вода #городская власть #экология

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Комментарии
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  • mp2mp

    mp2mp
    4 часа назад

    А кто теперь уберет горы мусора в самих реках и водоемах

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