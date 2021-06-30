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30 июня 2021, 17:01 2

Движение по БАМу не будут останавливать, несмотря на стройку второго пути

С инспекцией строительства в Амурскую область приехал замминистра обороны России Дмитрий Булгаков

Движение по БАМу не будут останавливать, несмотря на стройку второго пути
Фото: pixabay.com

Вторую линию Байкало-Амурской магистрали будут строить без прекращения движения поездов по основной линии БАМа. Об этом заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, который приехал с инспекцией на стройку.

Сейчас на строительстве БАМа задействовано 10 бригад железнодорожных войск. По плану они должны проложить 340 километров путей и при этом не прерывать движение поездов по основной линии Байкало-Амурской магистрали. Дмитрий Булгаков отметил, что участок БАМа, проходящий через Амурскую область, очень сложный из-за болотистой местности, сообщает ТАСС.

— Наши железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяженностью 340 километров. Это самый плохой участок, который есть на БАМе, самый сложнейший, по топям и болотам. Ни одной дороги рядом нет, – сказал он.

Замминистра обороны России отметил, что второй путь БАМа будет проложен в восьми метрах от первого.

Напомним, что первый эшелон строителей прибыл на стройку второго пути БАМа 17 апреля на станцию Верхнезейск. Для обеспечения комфорта солдат, задействованных в стройке, разбили модульные города.

Вместе с тем в начале мая правительство России утвердило паспорт II этапа модернизации Транссиба и БАМа. Первый этап должен быть окончен в 2021 году, а общая стоимость строительства – около 780 миллиардов рублей.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    7 часов назад

    Читал сегодня о больших проблемах с реализацией расширения БАМа и Транссиба. Может - быть поэтому к нам приехал "ревизор"?

  • NK

    NK
    6 часов назад

    А что, можно было и движение остановить? Есть ли у замминистра хотя бы "круг от фуражки" в мозгу? "Ни одной дороги" там не было в семидесятых, а сейчас есть остатки тех притрассовых дорог, что построили предшественники. Мостов, правда, нет. И не будет, по-видимому.

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