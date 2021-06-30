Движение по БАМу не будут останавливать, несмотря на стройку второго пути

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Вторую линию Байкало-Амурской магистрали будут строить без прекращения движения поездов по основной линии БАМа. Об этом заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, который приехал с инспекцией на стройку.

Сейчас на строительстве БАМа задействовано 10 бригад железнодорожных войск. По плану они должны проложить 340 километров путей и при этом не прерывать движение поездов по основной линии Байкало-Амурской магистрали. Дмитрий Булгаков отметил, что участок БАМа, проходящий через Амурскую область, очень сложный из-за болотистой местности, сообщает ТАСС.

— Наши железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяженностью 340 километров. Это самый плохой участок, который есть на БАМе, самый сложнейший, по топям и болотам. Ни одной дороги рядом нет, – сказал он.

Замминистра обороны России отметил, что второй путь БАМа будет проложен в восьми метрах от первого.

Напомним, что первый эшелон строителей прибыл на стройку второго пути БАМа 17 апреля на станцию Верхнезейск. Для обеспечения комфорта солдат, задействованных в стройке, разбили модульные города.

Вместе с тем в начале мая правительство России утвердило паспорт II этапа модернизации Транссиба и БАМа. Первый этап должен быть окончен в 2021 году, а общая стоимость строительства – около 780 миллиардов рублей.