Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
30 июня 2021, 16:30 0

Теплоход «Альбатрос» доставит в амурскую Сергеевку тонны гуманитарной помощи

Сельчанам привезут воду, продукты и вещи первой необходимости

Теплоход «Альбатрос» доставит в амурскую Сергеевку тонны гуманитарной помощи
Фото: amurobl.ru

Сегодня утром от причала центра ГИМС в село Сергеевку вышел теплоход «Альбатрос» регионального управления МЧС России. Помощь сельчанам собрали и привезли родственники, благовещенцы и общественные организации, сообщает региональное управление МЧС России.

На борту находится около 2,6 тонны бутилированной воды, полторы тонны адресной помощи и около двух тонн продуктов для школы. Помимо этого неравнодушные граждане передали медикаменты, топливо, оборудование для восстановления энергоснабжения и корм для животных.

— На сегодняшний день использование водной артерии – единственная возможность добраться до Сергеевки, поэтому рейсы будут совершаться туда до стабилизации обстановки. Время следования до населенного пункта составит около 12 часов. Если появятся желающие эвакуироваться в ПВР или к родственникам, то на обратном пути теплоход доставит жителей села в Благовещенск, – рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Амурской области Александр Коваленко.

Также для перевоза комбикормов и топлива в Сергеевку региональное отделение ДОСААФ выделило КамАЗ, сообщает администрация Благовещенского района. Три тонны корма для крупного рогатого скота оплатило одно из предприятий области, одну тонну – минсельхоз. Две тонны топлива из личных средств оплатил один из жителей Приамурья, попросивший не называть фамилии, и одна из строительных компаний региона.

Просмотров всего: 254

#большая вода #жизнь

распечатать


Общество 1

В Благовещенске двух экстремистов приговорили к заключению
Общество 1

В Благовещенске уберут мусор, оставшийся на берегу после наводнения
Общество

Маршрут благовещенского автобуса № 101 частично восстановлен
Общество 1

Амурчане из Владимировки смогут подать заявление на компенсационные выплаты в мобильном офисе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь