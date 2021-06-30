Теплоход «Альбатрос» доставит в амурскую Сергеевку тонны гуманитарной помощи

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Сегодня утром от причала центра ГИМС в село Сергеевку вышел теплоход «Альбатрос» регионального управления МЧС России. Помощь сельчанам собрали и привезли родственники, благовещенцы и общественные организации, сообщает региональное управление МЧС России.

На борту находится около 2,6 тонны бутилированной воды, полторы тонны адресной помощи и около двух тонн продуктов для школы. Помимо этого неравнодушные граждане передали медикаменты, топливо, оборудование для восстановления энергоснабжения и корм для животных.

— На сегодняшний день использование водной артерии – единственная возможность добраться до Сергеевки, поэтому рейсы будут совершаться туда до стабилизации обстановки. Время следования до населенного пункта составит около 12 часов. Если появятся желающие эвакуироваться в ПВР или к родственникам, то на обратном пути теплоход доставит жителей села в Благовещенск, – рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Амурской области Александр Коваленко.

Также для перевоза комбикормов и топлива в Сергеевку региональное отделение ДОСААФ выделило КамАЗ, сообщает администрация Благовещенского района. Три тонны корма для крупного рогатого скота оплатило одно из предприятий области, одну тонну – минсельхоз. Две тонны топлива из личных средств оплатил один из жителей Приамурья, попросивший не называть фамилии, и одна из строительных компаний региона.