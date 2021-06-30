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30 июня 2021, 15:50 1

Амурчане из Владимировки смогут подать заявление на компенсационные выплаты в мобильном офисе

Также заявления принимаются в ПФР, МФЦ, ПВР и оперативных штабах

Амурчане из Владимировки смогут подать заявление на компенсационные выплаты в мобильном офисе
Фото: va.orlov

В пострадавшем от наводнения селе Владимировка Благовещенского района начал работу мобильный офис. Обратиться в него с заявлением на компенсационные выплаты могут все пострадавшие от паводка 2021 года.

В пресс-службе амурского правительства рассказали, что в мобильном офисе можно будет подать заявление как на региональные, так и на федеральные выплаты. С населением работают специалисты управления социальной защиты населения Амурской области и Пенсионного фонда России.

Мобильный офис во Владимировке будет работать ежедневно с 14 до 18 часов (и в выходные дни – 3 и 4 июля).

Напомним, что люди, пострадавшие от наводнения, имеют право на следующие выплаты:

— Документы можно подать во всех пунктах временного размещения, в МФЦ. Кроме того, в каждом муниципальном образовании и в каждом населенном пункте, которые оказались подтопленными, развернуты штабы и пункты по приему документов для оказания материальной помощи гражданам, – рассказали в пресс-службе правительства региона.

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#большая вода #соцзащита

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    10 часов назад

    У нас наводнение только Владимировкой ограничивается? Владимировке вообще не положены никакие выплаты, кроме как за потерю урожая на садовом участке. Вот и работают законы - кому положено, тем ничего, а тот у кого связи, тому привилегии.

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