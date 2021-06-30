Муж Анастасии Макеевой требует снизить размер алиментов на троих детей
Роман Мальков добивается от бывшей жены денег на содержание старшего сына
Скандал вокруг личной жизни актрисы Анастасии Макеевой никак не может утихнуть. Новый муж артистки Роман Мальков недоволен суммой алиментов, которую он должен выплачивать бывшей жене на троих детей. Строитель обратился в суд с просьбой снизить размер выплат, сообщает радио «Комсомольская правда».
Новым избранником Анастасии Макеевой стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Ради актрисы Мальков оставил не только свою супругу Светлану, но и четверых детей.
На днях бывшая жена Романа сообщила неприятную новость. На своей странице в Instagram она рассказала, что Мальков сначала отказался выплачивать алименты, а после решения суда потребовал снизить сумму.
По словам Светланы, «любящий» отец не согласен с суммой в 230 евро на ребенка. Бизнесмен готов выплачивать только 80 евро на каждого из троих детей, проживающих с матерью.
Светлану поразило, что бывший супруг не только попросил уменьшить сумму, но и потребовал с неё алименты на старшего сына, который сейчас живет с ним и Анастасией Макеевой.
Из-за просьбы Романа судебное решение по алиментам отменили, новое рассмотрение состоится в конце июля.
Макеева призналась, что теперь у неё есть желание полностью отказаться от алиментов, чтобы не продолжать скандал. По словам Светланы, она вполне самодостаточна и в состоянии сама обеспечить жизнь своим детям.
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