Муж Анастасии Макеевой требует снизить размер алиментов на троих детей

Новым избранником Анастасии Макеевой стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Ради актрисы Мальков оставил не только свою супругу Светлану, но и четверых детей.

На днях бывшая жена Романа сообщила неприятную новость. На своей странице в Instagram она рассказала, что Мальков сначала отказался выплачивать алименты, а после решения суда потребовал снизить сумму.

По словам Светланы, «любящий» отец не согласен с суммой в 230 евро на ребенка. Бизнесмен готов выплачивать только 80 евро на каждого из троих детей, проживающих с матерью.

Светлану поразило, что бывший супруг не только попросил уменьшить сумму, но и потребовал с неё алименты на старшего сына, который сейчас живет с ним и Анастасией Макеевой.

Из-за просьбы Романа судебное решение по алиментам отменили, новое рассмотрение состоится в конце июля.

Макеева призналась, что теперь у неё есть желание полностью отказаться от алиментов, чтобы не продолжать скандал. По словам Светланы, она вполне самодостаточна и в состоянии сама обеспечить жизнь своим детям.