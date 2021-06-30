«Дневник.ру» больше не будут использовать в образовательных организациях Амурской области

Фото: amurobl.ru

Об изменениях в сфере образования рассказали в правительстве Приамурья. С нового учебного года платформу «Дневник.ру» заменит региональная информационная система «Образование Амурской области».

В новой информационной системе реализована возможность записи детей в сад, школу или ссуз, кроме того, в ней можно будет узнать расписание занятий и результаты ЕГЭ, пройти учебные курсы и многое другое.

Заместитель председателя правительства области, министр образования и науки региона Светлана Яковлева рассказала, что в РИС «Образование Амурской области» можно будет пользоваться и электронным дневником. В нем будут отражаться оценки и домашние задания по каждому из учеников. В зависимости от профиля (родитель, ученик или педагог) будут доступна различная информация.

— Многие родители и педагоги через профиль министерства в Instagram спрашивают, зачем переходить на новую платформу, если все уже привыкли к прежней. Отвечаем: основанием для смены информационной системы послужило письмо ФАС. С целью соблюдения законодательства министерством цифрового развития и связи Амурской области приобретена новая электронная платформа, – рассказала Светлана Яковлева.

Она добавила, что в отличие от старой платформы в РИС «Образование Амурской области» все функции для пользователей будут абсолютно бесплатными. Кроме того, в новой информационной системе не будет рекламы, но при этом функционал будет расширен в сравнении с «Дневник.ру».

В минобрнауки отметили, что из-за переноса данных могут появиться сбои на портале госуслуг: «Запись в первый класс» и «Запись в детские сады». Но, несмотря на временные проблемы, данные не потеряются, а сохранятся в резерв и в дальнейшем будут восстановлены с учетом времени и даты подачи.

“ Запуск РИС «Образование Амурской области» запланирован на 30 августа 2021 года

— Теперь каждому работнику образовательных организаций, ответственному за формирование списка обучающихся на начало нового учебного года, формирование отчетов и иных обязательных статистических данных, необходимо будет выполнять свою работу только через новый ресурс. К слову, он синхронизирован со всеми государственными информационными системами, что в значительной мере облегчит труд педагогов и руководства школ, – подчеркнула Светлана Яковлева.

Сейчас проводится обучение работников образования по правилам использования новой платформы.

При обнаружении технических ошибок в системе необходимо обратиться в Центр информационных технологий Амурской области по телефону: 8(4162)49-42-50. В вопросах методической поддержки, формирования шаблонов, использования системы в образовательном процессе готовы помочь в Центре цифровой трансформации АмИРО, телефон – 8(4162)99-15-52.