Работа по определению границ подтопления в Амурской области будет ускорена

В этом году границы подтопления будут установлены в 51 населенном пункте – такое распоряжение дал глава Амурской области Василий Орлов. Для этого из областного бюджета выделят 67 миллионов рублей.



Работы будут проведены в Белогорске, Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Мазановском и Михайловском районах.



В 2020 году на территории области было установлено 10 первых зон затопления в Селемджинском районе: сведения о них уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

На текущий момент работы уже начались в Архаринском, Благовещенском, Константиновском и Михайловском районах.

Кроме того, в регионе не прекращается масштабная работа по приведению в порядок действующих дамб, а также расчистке и углублению русел рек для защиты населенных пунктов от паводков.

— Работу по определению зон затопления необходимо ускорить. Не позже следующего года она должна быть завершена во всех оставшихся 186 населенных пунктах. Деньги на это в бюджете найдем. После завершения данной работы будем приступать к следующему этапу – разработке программы переселения жителей из зон затопления, – заявил губернатор.