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30 июня 2021, 15:37 2

Работа по определению границ подтопления в Амурской области будет ускорена

Соответствующее распоряжение дал губернатор Василий Орлов

Работа по определению границ подтопления в Амурской области будет ускорена
Фото: правительство Амурской области

В этом году границы подтопления будут установлены в 51 населенном пункте – такое распоряжение дал глава Амурской области Василий Орлов. Для этого из областного бюджета выделят 67 миллионов рублей.

Работы будут проведены в Белогорске, Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Мазановском и Михайловском районах.

В 2020 году на территории области было установлено 10 первых зон затопления в Селемджинском районе: сведения о них уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

На текущий момент работы уже начались в Архаринском, Благовещенском, Константиновском и Михайловском районах.

Кроме того, в регионе не прекращается масштабная работа по приведению в порядок действующих дамб, а также расчистке и углублению русел рек для защиты населенных пунктов от паводков.

— Работу по определению зон затопления необходимо ускорить. Не позже следующего года она должна быть завершена во всех оставшихся 186 населенных пунктах. Деньги на это в бюджете найдем. После завершения данной работы будем приступать к следующему этапу – разработке программы переселения жителей из зон затопления, – заявил губернатор.

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#большая вода #губернатор

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    9 часов назад

    Вопрос один а зачем? и когда вы сделаете это что дальше? просто потратят в очередной раз средства в никуда и никого в последствии за это не накажут

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    6 часов назад

    У меня возникает другой вопрос - а после наводнения 2013г. эта работа вообще не делалась, если сейчас возник вопрос о необходимости такой работы? Помню "разговоры" о том, что в подтопляемых местах будет запрещено строительство. Вроде такие моменты возникли (Благовещенский район таки запретил строительство в подтопляемых зонах с 2018 года). Или я не о том вспоминаю?

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