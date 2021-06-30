В Благовещенске закрывают Первомайский парк

Фото: @kultura_blag

Первомайский парк Благовещенска закрывается на реконструкцию. Часть основных работ по модернизации любимого места отдыха горожан планируют провести с 1 июля по 15 октября.

В парке проведут монтаж и установку системы водоотведения, которая позволит своевременно устранять скапливающуюся воду. Запланирована и модернизация наружного освещения парковой зоны, установка современного светильного оборудования: в парке появятся светильники вдоль дорожек, ландшафтовые и мачтовые фонари.

Проект благоустройства Первомайского парка выполнили московские специалисты, разработчики из Сколково. Проект позволит преобразить внешний вид парка в целом. Здесь появятся новые тропинки и дорожки, современные скамейки и урны, произойдёт модернизация аттракционов, организация новых пространств. Предполагается создание центральной, спортивной, фестивальной зон, территорий для отдыха и проведения творческих мастер-классов. В парке установят современную сцену, цветочный павильон, амфитеатр, скейтпарк, два туалета.

«Согласно проведенному соцопросу, горожане видят территорию Первомайского парка в первую очередь как место для спокойного отдыха на природе и во вторую – как площадку для культурного отдыха. Большинство посетителей предпочитают гулять и наслаждаться природой парка, кормить белок, бурундуков и птиц и гулять с детьми. Поэтому при реконструкции парка будут максимально сохранены все зеленые насаждения. Также в соответствии с пожеланиями горожан здесь появятся новые экологические тропы», – рассказали в управлении культуры Благовещенска.

Ранее сообщалось, что на реализацию дизайн-проекта, разработанного Центром развития территорий, направят более 100 миллионов рублей из бюджета Амурской области.