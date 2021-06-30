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Жители Благовещенска пожаловались на отсутствие горячей воды из-за сломавшейся трубы на котельной

Горячего водоснабжения жители целого квартала на Тайване ждут уже месяц

Жители Благовещенска пожаловались на отсутствие горячей воды из-за сломавшейся трубы на котельной
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратились благовещенцы. Жительница района Тайвань рассказала, что на протяжении месяца в нескольких многоквартирных жилых домах отсутствует горячее водоснабжение. Она добавила, что вода пропала после того, как на местной котельной «обвалилась» труба. Корреспондент Амур.инфо разобрался в этом вопросе.

— Мы без горячей воды сидим с 8 июня. Уже месяц! Несколько домов пользуется тазиками. Нас «кормят завтраками». Вот обещали воду включить 23 июня и до сих пор нет, – рассказала женщина в телефонном разговоре.

На вопрос почему, по её мнению, пропала горячая вода и общались ли по этому вопросу к управляющей компании благовещенка рассказала, что горячее водоснабжение пропало после поломки на местной котельной.

— Горячую воду отключили после того, как на котельной труба отвалилась, сейчас её чинят и когда починят непонятно, – посетовала читательница Амур.инфо.

За комментарием по этому вопросу корреспондент обратился в пресс-службу АКС.

— Ремонт на котельной в 433-м квартале Благовещенска проводится в рамках подготовки к отопительному сезону. Никакая труба там не обваливалась, а была убрана в рамках планового ремонта оборудования котельной. Горячее водоснабжение в жилых многоквартирных домах в этом районе будет восстановлено до конца недели, – дали ответ в пресс-службе Амурских коммунальных систем.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.

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#ЖКХ

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