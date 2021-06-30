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Молодёжь Благовещенска помогает пострадавшим от паводка

В городе проходит особая акция

Молодёжь Благовещенска помогает пострадавшим от паводка
Фото: pixabay.com

Отдел по делам молодёжи городской администрации и молодёжный центр «Выбор» организовали акцию, в ходе которой жители областного центра помогут собрать подтопленцам продукты и вещи первой необходимости.

— Жители подтопленных сел, откуда уже начала уходить вода, нуждаются в самом необходимом. Поэтому мы предлагаем всем неравнодушным благовещенцам присоединиться к нашей акции. Нужны продукты питания длительного хранения, а также товары первой необходимости (спички, свечи, средства личной гигиены). Свою помощь необходимо оставлять в специальных корзинах, установленных в магазинах сети «Family» и «Прима», – объяснил начальник отдела по делам молодёжи Александр Екжанов.

Всё собранное передадут волонтёрам. После в минсоцзащиты определят населённые пункты Благовещенского района и адреса амурчан, по которым доставят посылки со всем необходимым.

Справка АИ⠀

Адреса магазинов, принимающих участие в акции:

Сеть магазинов «Family»:

- ул. Василенко,11;

- ул. Ломоносова,160;

- ул. Лазо, 64;

- ул. Комсомольская, 7.

Супермаркет «Прима»: ул. Зейская, 325.

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#большая вода #жизнь

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