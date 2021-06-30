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сегодня, 15:04 0

Вакцинация на благовещенской набережной будет продолжена

Сегодня вакцинация в районе ротонды пройдёт с 17:00 до 20:00

Вакцинация на благовещенской набережной будет продолжена
Фото: amurobl.ru

Сделать прививку от COVID-19 в мобильно медпункте в районе улицы Калинина, 1 можно было до 30 июня. Но учитывая востребованность этой акции, министерство здравоохранения решило её продлить.

В связи с тем, что в поликлиниках с 1 июля стартует углубленная диспансеризация граждан отдельных групп, и многие медики этих учреждений будут заняты на диспансеризации, прививочную «эстафету» примет поликлиника профосмотров Благовещенской горбольницы. Специалисты этого учреждения будут дежурить в прививочном пункте на набережной с 1 по 4 июля, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— В четверг и пятницу наши медики будут прививать в палатке около ротонды с 17:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 16:00 до 20:00. Вакцины хватит на всех, поэтому ждем благовещенцев и гостей города старше 18 лет на прививку. Главное – не забудьте взять с собой действующий полис ОМС, паспорт, СНИЛС, документы обязательны для внесения сведений о каждом вакцинированном в федеральный регистр, чтобы впоследствии пациент мог получить сертификат с QR-кодом на портале Госуслуг, – говорит заведующая поликлиникой профилактических осмотров Благовещенской городской клинической больницы Ирина Бурлакова.

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#COVID 19

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