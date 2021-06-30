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На дороге из Чигирей в Благовещенск заканчивается укладка асфальтобетона

Ремонт улицы Василенко стартовал ещё в 2019 году

На дороге из Чигирей в Благовещенск заканчивается укладка асфальтобетона
Фото: amurobl.ru

Реконструкция улицы Василенко в Благовещенске реализуется в два этапа в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Техническая готовность объекта составляет 80%. Дорогу планируют запустить в эксплуатацию уже к августу.

На первом этапе рабочие провели основные работы по устройству основания дороги и пяти искусственных сооружений из металлических гофрированных труб. Затем по проекту наступил технологический перерыв, который продолжался до апреля 2021 года. Сейчас на объекте идут работы по укладке слоёв асфальтобетона.

— Новое строительство реализуется в рамках дорожного нацпроекта, благодаря этому были получены федеральные средства, которые дали возможность заниматься большими и масштабными объектами. Василенко – это образец современной дороги за последнее десятилетие. Использованы новые материалы, современная система освещения и светофорный объект. Уже к августу мы планируется завершить работу и запустить в полную эксплуатацию дорогу – улицу Василенко, – отметил заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников.

До конца июля рабочие планируют закончить работы по устройству тротуаров, установке остановочных павильонов, дорожных знаков, светофорного объекта на пересечении с улицей Центральная, а также обустройство искусственных неровностей и освещения.

— Раньше здесь была обычная мелиоративная дорога, сейчас появилась современная дорога, следовательно пойдут автобусы, появятся остановки, светофорные объекты, мы видим: земля стала востребована, идёт интенсивная застройка этих мест как индивидуального жилищного сектора, так и социальных объектов: сады, школа, ФОК, поликлиника. Также благодаря сокращению времени данного маршрута и интенсивности движения транспорта, реконструкция дороги обеспечивает удобство в проезде между селом Чигири и Благовещенском. Разгрузим улицу Новотроицкое шоссе, которая очень загружена, – рассказал заместитель главы администрации Благовещенского района Дмитрий Слепцов.

Работы будут завершены 1 августа текущего года, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

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#дороги #жизнь

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