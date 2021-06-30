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Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о причинах развода с Ольгой Бузовой

Дмитрий Тарасов признался, что совершил немало ошибок в браке с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о причинах развода с Ольгой Бузовой
Фото: Яндекс.Дзен

Дмитрий Тарасов вместе со своей женой Анастасией Костенко сейчас готовятся к рождению третьего ребёнка. Недавно футболист неожиданно вспомнил о разводе с Ольгой Бузовой и рассказал подписчикам, что стало его причиной, пишет ФАН.

Тарасов назвал свой развод с Бузовой одним из самых громких расставаний в российском шоу-бизнесе. Он заявил, что многие из обвинений в его адрес от бывшей супруги являются ложью. Например, звезда «Дома-2» неоднократно обвиняла футболиста в изменах, но он отрицает слухи о своей неверности. По словам Тарасова, их брак развалился из-за самой Бузовой.

Спортсмен признался, что всегда мечтал о большой семье и детях, но Ольга думала только о карьере. Тарасов утверждает, что не чувствовал от Бузовой желание родить ребёнка — её интересовали только проекты на ТВ.

Однако футболист признал, что и сам совершал немало ошибок в их браке. Он заявил, что признаёт их и готов ответить за каждую как мужчина.

Как пишет «СтаХит», Дмитрий даже вспомнил о машине, которую забрал у Бузовой во время бракоразводного процесса. Спортсмен признался, что в то время всё делал на эмоциях, но сейчас действительно жалеет об этом.

В настоящее время Тарасов, который пока не смог реализовать себя в профессиональном спорте, запускает марафон по счастливым семейным отношениям. Многие считают, что именно для того, чтобы привлечь к своему проекту больше внимания, футболист и решил вспомнить о громком разводе с Ольгой Бузовой почти пятилетней давности.

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#интернет #спорт #шоу-бизнес

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