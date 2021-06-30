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сегодня, 14:05 0

Золотодобытчиков из Амурской области оштрафовали почти на миллион рублей

От их деятельности пострадала река Лукачёк в Селемджинском районе

Золотодобытчиков из Амурской области оштрафовали почти на миллион рублей
Фото: mpr.amurobl.ru

Более 968 тысяч рублей должны заплатить золотодобытчики за загрязнение реки Лукачёк. Соответствующее постановление вынес Благовещенский районный суд.

Как рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов Амурской области, факт загрязнения реки установили в сентябре 2020 года в ходе проверки. Золотодобывающей компании направили письмо с предложением добровольно оплатить вред, нанесённый природе. 25 июня 2021 года Благовещенский районный суд удовлетворил исковые требования минприроды и обязал золотодобывающую компанию оплатить штраф.

Отметим, что река Лукачёк в Селемджинском районе была загрязнена при добыче россыпного золота. Специалисты оценили вред, нанесённый природе, в 968 тысяч 506 рублей.

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#производство #суды #экология

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