Золотодобытчиков из Амурской области оштрафовали почти на миллион рублей

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Более 968 тысяч рублей должны заплатить золотодобытчики за загрязнение реки Лукачёк. Соответствующее постановление вынес Благовещенский районный суд.

Как рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов Амурской области, факт загрязнения реки установили в сентябре 2020 года в ходе проверки. Золотодобывающей компании направили письмо с предложением добровольно оплатить вред, нанесённый природе. 25 июня 2021 года Благовещенский районный суд удовлетворил исковые требования минприроды и обязал золотодобывающую компанию оплатить штраф.

Отметим, что река Лукачёк в Селемджинском районе была загрязнена при добыче россыпного золота. Специалисты оценили вред, нанесённый природе, в 968 тысяч 506 рублей.