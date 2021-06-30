Жительница Благовещенска незаконно заработала более трёх миллионов рублей

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Благовещенку обвиняют в мошенничестве. Она обманным путём получила крупную сумму денег, сообщает областная прокуратура.

В октябре 2018 года обвиняемая опубликовала объявление в интернете о том, что она якобы занимается поставкой комплектующих к персональным компьютерам. Сделать заказ техники захотел житель республики Казахстан. После договорённости потерпевший перевёл на счёт амурчанки более трёх миллионов рублей, но ничего в итоге не получил.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд. За совершение подобного преступления грозит до 10 лет лишения свободы.