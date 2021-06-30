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сегодня, 13:19 3

Амурчан ждут нововведения по раздельному сбору мусора

Региональное министерство природных ресурсов напомнило о программе внедрения раздельного сбора отходов

Амурчан ждут нововведения по раздельному сбору мусора
Фото: https://www.instagram.com/p/CQua-cns5Vi/?utm_source=ig_web_copy_link

Раздельный сбор отходов на уровне правительства Амурской области добрался и до нашего региона.

Опрос Высшей школы экономики пригласил к исследованию 2 000 россиян старше 18 лет. Оказалось, что потенциал раздельного сбора отходов в России достаточно высок – каждый второй участник опроса готов сортировать и утилизировать мусор (47% опрошенных). 28% планируют сдавать электронику и батарейки, а также отдавать ненужные вещи знакомым, жертвовать нуждающимся или благотворительным фондам. Пятая часть населения России готова сортировать отходы по типам (пластик, стекло, бумага и так далее). Всего 13% жителей не заинтересованы в экологичном обращении с мусором.

В столице Амурской области уже 17-й раз проходила акция по раздельному сбору отходов. С каждым годом движение приобретает всё новых и новых последователей. На уровне местной власти эти тенденции также не остались незамеченными. В регионе внедряется поэтапная система работы с раздельным накоплением отходов.

На первом этапе (с 01.01.2020 по 31.12.2022) региональные операторы должны установить специализированные контейнеры оранжевого цвета (для отходов из пластмассы) и серого цвета (для отходов, которые не попадают под раздельный сбор).

На втором этапе (с 01.01.2023 по 31.12.2024) региональные операторы должны добавить синие контейнеры (для бумаги и бумажных изделий).

На третьем этапе (с 01.01.2025 по 31.12.2025) на контейнерных площадках должны появится зелёные контейнеры для стекла, чёрные контейнеры для пищевых отходов (за исключением напитков и табачных изделий) и красные контейнеры для неперерабатываемых отходов.

В своём инстаграм-аккаунте министерство природных ресурсов Амурской области так комментирует ситуацию: «Если посмотреть на западный опыт, то легко увидеть, что хорошая окружающая среда там – это заслуга самих граждан, результат их разумного и бережного подхода к природе».

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#жизнь #ЖКХ #областная власть #экология

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    поднимите тариф, будете получать всё в одном мешке!! не интересно так, снижайте и может быть тогда народ захочет разбирать на составляющие свою помойку)))

  • Ursus

    Ursus
    1 час назад

    Очередное бла-бла-бла. А тариф точно поднимут...вот пятой точкой чую.

  • retrogr

    retrogr
    15 минут назад

    а переработка вообще есть? или как всегда потом в одну кучу?

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