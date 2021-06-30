Анастасию Волочкову подозревают в отношениях с вдовцом Валентины Легкоступовой

Недавно Анастасия Волочкова сообщила о расставании с любимым мужчиной. Как рассказала балерина, её избранник был очень далёк от идеала. Теперь она снова свободна и открыта новым знакомствам.

На своей странице в Instagram Волочкова поделилась фотографиями и видео, сделанных на яхте. Внимательные фолловеры заметили на одном из роликов рядом с балериной вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова. Известно, что мужчина яхтсмен и любит парусный спорт.

Подписчики Анастасии начали за неё переживать и посоветовали ей быть аккуратней. И для их опасений есть причины: Валентина Легкоступова умерла почти год назад в результате черепно-мозговой травмы. Родственники певицы подозревают, что Фирсов причастен к её смерти. Сам же мужчина утверждал, что его супруга поскользнулась и упала в ванной.