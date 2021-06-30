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Анастасию Волочкову подозревают в отношениях с вдовцом Валентины Легкоступовой

Волочкова отдыхает на яхте вместе с Юрием Фирсовым

Анастасию Волочкову подозревают в отношениях с вдовцом Валентины Легкоступовой
Фото: kleo.ru

Анастасия Волочкова недавно рассталась с бойфрендом и готова к новым отношениям. На днях балерина поделилась с подписчиками видео, снятом на яхте, на котором фолловеры увидели рядом с артисткой похожего на Юрия Фирсова мужчину, пишет Woman.

Недавно Анастасия Волочкова сообщила о расставании с любимым мужчиной. Как рассказала балерина, её избранник был очень далёк от идеала. Теперь она снова свободна и открыта новым знакомствам.

На своей странице в Instagram Волочкова поделилась фотографиями и видео, сделанных на яхте. Внимательные фолловеры заметили на одном из роликов рядом с балериной вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова. Известно, что мужчина яхтсмен и любит парусный спорт.

Подписчики Анастасии начали за неё переживать и посоветовали ей быть аккуратней. И для их опасений есть причины: Валентина Легкоступова умерла почти год назад в результате черепно-мозговой травмы. Родственники певицы подозревают, что Фирсов причастен к её смерти. Сам же мужчина утверждал, что его супруга поскользнулась и упала в ванной.

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#жизнь #интернет #шоу-бизнес

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