Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:48 0

В Благовещенске построят новую спортивную площадку

Универсальный спортивный объект расположится в районе дома по улице Муравьёва-Амурского, 18

В Благовещенске построят новую спортивную площадку
Фото: admblag.ru

Построить спортивную площадку предложили местные жители и депутаты Александр Синьков и Денис Салтыков. Проект поддержали в «народном голосовании». Подрядчика выберут на аукционе в начале июля, а к концу сентября площадка будет готова, рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Сквер для прогулок в этом районе города уже есть, построить спортивную площадку задумали ещё в прошлом году. Идею инициативных благовещенцев и депутатов поддержал мэр города Олег Имамеев.

— Детям постарше, подросткам, спортсменам, необходимо место, где они могли бы играть в командные спортивные игры, активно и с пользой проводить время. Совместно с жителями мы выбирали участок и работали с администрацией Благовещенска, – отметил депутат городской думы Денис Салтыков.

Деньги на строительство проекту-победителю выделят в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска».

— Это будет универсальная площадка с очень хорошим набором оборудования и снарядов. Ребята смогут играть здесь в пляжный волейбол, в мини-футбол, в баскетбол и заниматься воркаутом. В зоне воркаута подрядчик установит брусья, перекладины, рукоход, скамьи для выполнения упражнений на пресс, – рассказал заместитель председателя заксобрания Александр Синьков.

Площадка будет доступна для всех. Строительство обещали закончить к концу сентября.

Просмотров всего: 207

#городская власть #дети #спорт

распечатать


В России и мире

Муж Анастасии Макеевой требует снизить размер алиментов на троих детей
В России и мире

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о причинах развода с Ольгой Бузовой
Происшествия

Найдены тела детей, пропавших в Приморском крае
В России и мире

У актёров Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился сын
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь