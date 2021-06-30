В Благовещенске построят новую спортивную площадку

Построить спортивную площадку предложили местные жители и депутаты Александр Синьков и Денис Салтыков. Проект поддержали в «народном голосовании». Подрядчика выберут на аукционе в начале июля, а к концу сентября площадка будет готова, рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Сквер для прогулок в этом районе города уже есть, построить спортивную площадку задумали ещё в прошлом году. Идею инициативных благовещенцев и депутатов поддержал мэр города Олег Имамеев.

— Детям постарше, подросткам, спортсменам, необходимо место, где они могли бы играть в командные спортивные игры, активно и с пользой проводить время. Совместно с жителями мы выбирали участок и работали с администрацией Благовещенска, – отметил депутат городской думы Денис Салтыков.

Деньги на строительство проекту-победителю выделят в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска».

— Это будет универсальная площадка с очень хорошим набором оборудования и снарядов. Ребята смогут играть здесь в пляжный волейбол, в мини-футбол, в баскетбол и заниматься воркаутом. В зоне воркаута подрядчик установит брусья, перекладины, рукоход, скамьи для выполнения упражнений на пресс, – рассказал заместитель председателя заксобрания Александр Синьков.

Площадка будет доступна для всех. Строительство обещали закончить к концу сентября.